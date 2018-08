Auch dieses Wochenende gehts rund

Die Urlauberan- und -abreise werden auch dieses Wochenende für Staus auf den Nordsüdverbindungen in beiden Richtungen sorgen, befürchten die ÖAMTC-Experten. Allen voran sind auf der gesamten Tauernstrecke (A10/A11) von Salzburg über Villach bis zum Karawanken Tunnel in beiden Richtungen teils lange Verzögerungen einzuplanen, so etwa ist mit Blockabfertigung vor den Tunnelportalen zu rechnen. Auch vor den Grenzen nach Bayern sind wegen der Polizeikontrollen längere Aufenthalte unvermeidbar. Speziell bei der Rückreise sind vor den Mautstellen und Grenzen in Kroatien und auf der Verbindung Macelj – Ptuj in Slowenien längere Wartezeiten einzuplanen.

MotoGP in Spielberg

Bis Sonntag werden 200.000 Fans in Spielberg beim MotoGP erwartet. Verzögerungen auf den Zufahrten zum Red Bull Ring werden nicht ausbleiben. Der ÖAMTC rechnet aber vor allem bei der Abreise am Sonntag mit langen Staus. Besonders werden Murtal Schnellstraße (S36), Gaberl Straße (B77), Obdacher Straße (B78) und Friesacher Straße (B317) im Baustellenbereich zwischen Scheifling und Unzmarkt sein. Allen, die nicht zum Veranstaltungsgelände wollen, empfehlen die ÖAMTC-Experten, am Samstag und Sonntag großräumig – etwa über die Süd Autobahn (A2) – auszuweichen.

Staustrecken im Ausland

Besonders hoch wird die Staugefahr auf Italiens Straßen sein. Am 15. August wird dort der Feiertag Ferragosto begangen. Verhalten sich die Italiener wie in den Vorjahren, beginnt der Aufbruch zu den Küsten am Wochenende vor dem Feiertag. Staupunkte: A22 Brennerautobahn, A9 Mailand - Chiasso, A23 Udine - Villach, A4 Verona - Venedig - Triest - Grenze Skofije (SLO) - Grenze Dragonja (HR) sowie die Ballungsraum- und Küstenautobahnen.

Slowenien: A2 Ljubljana - Karawankentunnel, A1 Koper - Ljubljana, A2 Zagreb - Ljubljana, die Strecke Macelj an der kroatischen Grenze - Ptuj - Maribor – Spielfeld.

Kroatien: A1 Split - Zadar - Zagreb vor den Mautstellen, A3 Belgrad - Zagreb, die Verbindungen Pula - Triest und Rijeka - Triest sowie die Küstenstraßen, die Straßen in der Region des Nationalparks Plitvicer Seen.