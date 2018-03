"Bullen" bitten zum heißen Tanz

Die Ausgangsposition für einen möglichen (erstmaligen) Aufstieg unter die besten Acht ist nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel nicht die schlechteste.

Trainer Marco Rose meint dazu: Natürlich haben wir uns in Dortmund mit einer guten Leistung auch eine gute Ausgangsposition geschaffen. Aber ich werde nicht müde, darauf hinzuweisen, dass es gegen eine Klassemannschaft mit großer Qualität geht, die im Rückspiel sicher alles reinwerfen wird. Es wartet also noch viel harte Arbeit auf uns.“

Andreas Ulmer schlägt in diesselbe Kerbe: Wir bereiten uns auf dieses Match so vor, als hätte es das Hinspiel gar nicht gegeben. Auch in Salzburg heißt der Favorit Borussia Dortmund.“

Meisterschaft als Generalprobe

Die Vorbereitung auf das Rückspiel fiel bei den beiden Klubs unterschiedlich aus. Während der österreichische Tabellenführer beim SV Mattersburg in Unterzahl 2:2 remisierte, gelang dem BVB in letzter Minute ein 3:2-Heimerfolg gegen Eintracht Frankfurt und die Sicherung des dritten Tabellenplatzes.

Bemerkenswertes in der Europa League

Die „Bullen“ gehen mit einer Serie von 18 Europacup-Spielen ohne Niederlage in das Rückspiel und könnten der erste österreichische Klub im Viertelfinale der Europa League sein. Unsere Bilanz bei neun Aufeinandertreffen mit deutschen Teams im Europacup lautet: drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen.

Zuschauerrekord in der Red Bull Arena



In nur zehn Tagen war die Red Bull Arena für diesen Schlager ausverkauft, 29.520 Zuschauer sind beim Rückspiel mit dabei – Fan-Rekord bei einem Pflichtspiel des FC Red Bull Salzburg. Wesentlich für die höhere Anzahl an Fans im Vergleich zu bisherigen ausverkauften Spielen (29.320 gegen Ajax Amsterdam oder den FC Basel) ist übrigens der 2014 durchgeführte Tausch der Fansektoren. Die Begegnung wird von einem französischen Schiedsrichterteam rund um Benoit Bastien (Assistenten: Hicham Zakrani, Frederic Haquette) geleitet.

