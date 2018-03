Der Ostermarkt in Innsbruck

Zum 15. Mal findet der Markt vor dem goldenen Dachl statt. Insgesamt 35 Stände aus sieben Ländern bieten Handelswaren, kulinarische Angebote und vieles mehr an... Alles natürlich unter der großen Osterthematik! Außerdem gibt es täglich von 16-18 Uhr vor dem Stadtturm eine traditionelle musikalische Einlage.

Osterbräuche wie Palmbuschenbinden, Trachtenvorführungen, Grasausläuten, Aperschnalzen sowie den Bandltanz dürfen natürlich auch nicht fehlen!

Für die kleinen Osterbegeisterten ist auch gesorgt: in einer Bastelstube können Ostereier dekoriert werden und als besonderes Highlight gibt es eine Osterhasenausstellung in der Hofburg! Zum 08. April kann man dort allerlei skurriles über den Osterhasen erfahren.

Wenn nach dem ganzen Trubel der Hunger aufkommt, so kann man sich bei einem Osterschinkengröstl, einer Riesenbratwurst oder auch bei Feuerflecken stärken!

Und wer dann noch nicht genug hat, kann in der Maria Theresien Straße die zehn kunstvoll dekorierten Riesenostereier bewundern und im Anschluss in den zahlreichen Geschäften am großen Ostershopping-Gewinnspiel teilnehmen!