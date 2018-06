Die besten Weine bei der SALON Tournee

Von Montag 25.06.2018 bis Mittwoch 27.06.2018 habt ihr täglich die Chance euch 1x2 Gratis Eintrittskarten für die SALON Tourne zu sichern!

Schickt uns eine mail mit Name und Nummer an studio@antennetirol.at und mit etwas Glück rufen euch unserer Moderatoren an!

Das erwartet euch:

Verkostung von 270 SALON Siegerweine aus 18 Kategorien in entspannter Atmosphäre

Feinste Sekte aus Österreich

Beratung durch Spitzensommeliers

Top 3 Winzer der verschiedenen Kategorien in Linz und Hall persönlich vor Ort

Kostenlos: das SALON Buch mi allen prämierten Weinen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Staatsmeisterschaft des heimischen Weins

Seit über drei Jahrzehnten gilt der SALON Österreich Wein als die Staatsmeisterschaft des heimischen Weins. Ein Teil des Erfolgs beruht auf dem mehrstufigen, unabhängigen Blindverkostungsmarathon, durch den die besten der besten österreichischen Weine aus Tausenden Einreichungen für den SALON ermittelt werden. Größtmögliche Objektivität ist also der Anspruch bei der Auswahl der Siegerweine; nur durch kompromisslose Qualität schafft es ein Wein in den exklusiven Kreis des SALON und darf anschließend das begehrte SALON Etikett wie einen Orden auf der Flasche tragen.

Zielsicher zum Genuss

Für Weinliebhaber öffnet sich im SALON die Tür zur gesamten Palette der österreichischen Weinvielfalt. Je nach persönlichen Vorlieben weist das SALON Etikett auf den Flaschen der ausgezeichneten Weine jedem Feinspitz zielsicher den Weg zum größten Genusserlebnis – und zwar quer durch Österreichs Winzerlandschaft, unabhängig von Größe und Bekanntheitsgrad. Die strenge Selektion der Weine durch unabhängige Expertenverkostungen holt jedes Jahr neue Talente und Geheimtipps vor den Vorhang.

Kaderschmiede für österreichische Winzer

Viele heute renommierte Weingüter legten mit ihrem Erfolg im SALON die Basis für ihre Karriere. Den Stolz der Winzer, in den SALON aufgenommen zu werden, kann man auch an den zahlreichen Urkundentafeln ablesen, die landesweit die Weingutstore schmücken. Davon kann sich jeder Weinbegeisterte selbst überzeugen, wenn er Österreichs Weinbaugebiete bereist.

Österreichs beste Weine bei der SALON Tournee

Doch warum kreuz und quer durch Österreich gondeln, wenn sich im Rahmen der SALON Tournee an drei Terminen im Juni die einmalige Gelegenheit bietet, alle 270 SALON Weine in entspannter Atmosphäre zu verkosten? Am 20. Juni beginnt die Tournee im Kursalon Wien, zieht am 26. Juni weiter ins Schlossmuseum Linz und endet am 28. Juni im Salzraum Hall in Tirol.

Die besten Weine des Landes auf einen Schlag – das sollte sich niemand entgehen lassen!