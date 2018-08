Euer Terminkalender fürs Wochenende

Circus Roncalli – Storyteller

Bernhard Pauls Circus Roncalli gastiert in der Olympiaworld Innsbruck. Der von zwei Wienern gegründete Traditionszirkus tourt schon seit über 40 Jahren durch Österreich und Deutschland.

Die Tickets sind begehrt: Die erste Vorstellung am Samstag ist bereits ausverkauft, am Sonntag um 14:00 und 18:00 Uhr gibt es noch freie Plätze.



Seit gestern bebt Kitzbühel!



Das Kitzbüheler Musikfestival erlebte gestern seinen Auftakt und wartet mit weiteren Highlights auf.



Freitag, 17. August: 18.00 Uhr

Musikshow mit Disco Inferno, Die Hollerstauden, Stina Gabriell, Oesch's die Dritten, The Monroes, Die Dorfrocker, Die Granaten, Bernie Paul sowie Johnny Logan & Band (Premiere, erstmals mit Band).



Samstag, 18. August: 18.00 Uhr

Es ist DAS Highlight für alle Fans des Volks-Rock'n'Roller: Andreas Gabalier & Band. Das Festival ist selbstredend ausverkauft und wird aus allen Nähten platzen, wenn Gabalier die Menge einheizen wird. Musikalisch willkommen geheißen wird Gabalier von der singenden Wirtin Rosi Schipflinger.

Die Vorbands sind mit Johanns Erben und SAM unplugged auch keine unbeschriebenen Blätter.

Sommerkino

Wer für eine laue Tiroler Sommernacht noch nach einem Abendprogramm sucht, sollte sich das Open-Air Kino in den Swarovski Kristallwelten in Wattens näher ansehen. Im Sommerkino des Riesen gibt es in der einzigartigen Kulisse des "verzauberten Garten" noch bis Ende August jede Menge Filmklassiker in der Originalsprache. Unter dem Sternenhimmel wird der Garten des Riesen zu einer einmaligen Picknicklandschaft.

Am Nachmittag wird zusätzlich immer ein Film für die ganze Familie gezeigt.



Fr, 17. August: 15:30 Uhr: DAS GROSSE KRABBELN

20:15 Uhr: CAPTAIN FANTASTIC



Sa, 18. August: 15:30 Uhr: DIE MONSTER UNI

20:15 Uhr: YOUTH

So, 19. August: 15:30 Uhr: RAPUNZEL - NEU VERFÖHNT

20:15 Uhr: LE FABULEUX DESTIN D'AMÉLIE POULAIN



Int. Rassehundeshow

Am 18. und 19. August 2018 steht Innsbruck wieder ganz im Zeichen der internationalen Rassehundeshow: Wir freuen uns wieder auf ca. 3.000 Hunde, mit 230 unterschiedlichen Rassen aus 25 verschiedenen Nationen - ein Hundefest der Extraklasse. An beiden Tagen sind alle Hunderassen in der Messe Innsbruck von 9:00 bis 17:00 Uhr vertreten!



Ein internationales Richterkollegium ist gefordert, vom Kleinsten bis zum Größten, die vitalsten und schönsten Hunde auszuwählen.

Dem interessierten Besucher bietet sich ein attraktives und abwechslungsreiches Programm rund um den Rassehund.

Schatzbergmarsch

Bereits zum 43. Mal findet 2018 der legendäre Wandermarsch über den Schatzberg statt. Je nach Konditionsstärke gibt es drei Strecken zur Auswahl. Und am Abend vorher wird gemeinsam das Sommernachtsfest gefeiert

Der Schatzbergmarsch ist ein Highlight für Genusswanderer unter den Gäste und Einheimischen, aber auch ambitionierte Wanderer finden hier ihre Herausforderung. Mit drei unterschiedlichen Varianten ist am Sonntag. ab 07:00 Uhr, für jeden Geschmack und jede Kondition etwas dabei: die Genussroute mit fünf Kilometern, die Familienroute mit zehn Kilometern und die Expertenroute mit 15 Kilometern.

Treffpunkt ist die Schatzbergbahn in Wildschönau-Auffach.

Zur Einstimmung auf den gemeinsamen Wandertag lädt die Bergrettung Auffach am Vortag zum Sommernachtsfest mit Live-Musik.





Das Zillertaler Krapfenfest ist alljährlich ein kulinarischer Höhepunkt.

Bäuerliche Köstlichkeiten und viel Live-Musik lassen den Sonntag in Schwendau zu einem Erlebnis der Genüsse werden.

Die Zillertaler Dorffeste sind berühmt für ihre Gemütlichkeit und nicht zuletzt für ihre regionalen Köstlichkeiten. Das Schwendauer Krapfenfest ist bei Gästen und Einheimischen gleichermaßen beliebt.

Der Krapfen wird in verschiedenen Varianten serviert, außerdem werden weitere frische regionale und hausgemachte Spezialitäten angeboten. Für die Großen gibt es nach dem Essen eine Verkostung der Schwendauer Edelbrände, erklärt und ausgeschenkt von den Brennmeistern selbst.



Verschiedene Musikgruppen umrahmen das Fest, dessen Veranstalter die Bundesmusikkapelle Hippach ist. Das Programm beginnt um 10.30 Uhr mit dem Einzug der Bundesmusikkapelle Ramsau. Um 11 Uhr beginnt dann der Frühschoppen mit Live-Musik.