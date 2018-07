Ganz Tirol verwandelt sich in Staugebiet

Tirol, Kärnten, Steiermark, Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg jubeln - die Ferien sind da. Mit ihnen feiern auch die Nachbarn: In einigen deutschen Bundesländern, in den Niederlanden und in Tschechien sind die schulfreien Wochen bereits voll im Gange. Und damit ebenso der Reiseverkehr.

Morgen: Erstes intensives Reiseverkehrswochenende



Spätestens morgen, am Samstag, droht immense Staugefahr wenn die erste Urlaubswelle von Österreich, Deutschland, etc. in den Süden rauscht. Experten erwarten in Tirol vor allem von 9 bis 15 Uhr auf der A12 (Strecke Kufstein- Brenner und Inntal-Autobahn) und der A13 (Brenner-Autobahn) in Richtung Italien Staus.

Ebenso besteht Staugefahr vor den Mautstellen Schönberg und der südtiroler Mautstelle Sterzing. Auch auf der Fernpass-Straße (B179) ist abschnittsweise in beide Richtungen mit Überlastungen zu rechnen. Die Wartezeiten dabei belaufen sich möglicherweise auf über eine Stunde Wartezeit inklusive Blockabfertigung vor dem Grenztunnel Füssen und dem Lermooser Tunnel.

Warnung vor Verzögerungen durch Unfälle



Besondere Vorsicht ist in diesem Reiseverkehr geboten, denn schon die kleinsten Unfälle oder Pannen können in kurzer Zeit für starke Staus und gröbere Zeitverzögerungen sorgen.

Grenzkontrollen-bedingte Wartezeiten



Wegen der Grenzkontrollen in Richtung Deutschland kann es auch beim Grenzübergang Kufstein-Kiefersfelden zu Wartezeiten kommen. Lasst euch jedoch nicht entmutigen. Am Ende der Quälerei wartet euer Urlaub und den werdet ihr, egal nach wie vielen (oder erst recht nach so vielen) Stunden Wartezeit genießen können.