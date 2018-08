Gut gekühlt in den Schlaf

Vor allem für Personen in Dachgeschossen, Altbau-Wohnungen und mit Fenster zur Sonne sind diese Temperaturen kaum auszuhalten. Die Zimmertemperaturen steigen schon mal bis an die 30 Grad und die Luftfeuchtigkeit macht selbst die dünnste Decke zu einer Belastung.



Doch es gibt ein paar Tricks gegen Einschlafprobleme. Neben den Standardtipps wie Zimmer tagsüber abdunkeln, lauwarm duschen und nichts zu Schweres mehr essen haben wir noch einige Tipps für euch, die mit Sicherheit Abhilfe verschaffen.



Neue Tricks für einen erfrischten Schlaf



Wer Zugang zu Eiswürfeln hat, hergehört: ein Kübel voller Eiswürfel im Schlafzimmer aufgestellt hat eine ähnliche Wirkung wie ein offener Kühlschrank, verbraucht dabei aber keinerlei Energie.



Weiters kann gekühlte Schlafwäsche - egal ob am Körper oder im Bett - eine große Hilfe sein. Dazu schmeißt ihr eure Schlafkleidung vor dem Anziehen für 30 Minuten ins Gefrierfach. Das mag anfangs dann ein bisschen unangenehm sein, hilft aber. Selbiges ist für die Bettwäsche zu empfehlen: Diese einfach ein wenig nass machen und dann ab zur Kleidung ins Gefrierfach für 30 Minuten.



Wem die eisgekühlte Kleidung zu gewöhnungsbedürftig ist, dem hilft vielleicht ein kühles, nasses Handtuch am Bauch. Das hat nämlich den selben Effekt wie der allbekannte Wadenwickel und erfrischt vom Zentrum aus.



In diesem Sinne wünschen wir eine gut gekühlte Nacht, damit ihr bereit seid für den nächsten Tag in der Hitzewelle 2018.