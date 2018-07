Innsbruck wird Hochsicherheitszone

Heute beginnt in Innsbruck das große, dreitägige Treffen der europäischen Innen- und Justizminister im Congress. Diese kommen mit ihren Delegationen aus insgesamt 28 EU-Ländern. Und dieses Polit-Treffen verwandelt Tirol, und v.a. Innsbruck in eine Hochsicherheitszone! Neben einem großen Polizeiaufgebot ist auch das Bundesheer mit mehr als 1.100 Soldaten und 26 Militärluftfahrzeugen im Einsatz. Neben Hubschraubern sind sogar Eurofighter mit dabei, um den Luftraum zu überwachen. Über Teilen Tirols ist sogar ein Flugverbot erlassen worden. Am Flughafen in Innsbruck gibt es strenge Pass- und außerdem Zufahrtskontrollen. Wer also in den nächsten drei Tagen von Innsbruck wegfliegt, sollte unbedingt bis zu einer halben Stunde mehr Zeit einplanen.

Strengere Grenzkontrollen gibt es zudem etwa am Autobahnübergang Kufstein oder auch am Brenner. Und in der Innsbrucker Innenstadt werden Autofahrer von Mittwoch bis Freitag mit einigen Straßensperren, v.a. um den Adolf-Pichler-Platz, den Congress und den Rennweg rechnen müssen.