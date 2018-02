Mega-Party für unsere Olympia-Helden

Marcel Hirscher, Anna Veith, Anna Gasser, Bernhard Gruber, Mario Seidl .... alle waren sie am Dienstag Nachmittag beim großen Olympiaempfang in der Stadt Salzburg. Landeshauptmann Wilfried Haslauer erklärte im Antenne Salzburg Interview: "Es ist eine große Ehre diesen Empfang ausrichten zu dürfen, mich freut es unsere Olympia Helden hier am Kapitelplatz den begrüßen zu können."

Österreichs Sportler holten sich insgesamt 14 Medaillen.

Begrüßt wurden die erfolgreichen Olympiasportlerinnen und -sportler durch Erzbischof Franz Lackner im erzbischöflichen Palais sowie von der Festung Hohensalzburg aus durch Salutschüsse der Festungsprangerstutzenschützen.

Als weitere Gratulanten waren Bürgermeister Harald Preuner, der Präsident des Österreichischen Skiverbands Peter Schröcksnadel, ÖSV Sportdirektor Hans Pum und noch viele mehr zur Medaillenfeier zur Showbühne auf dem Kapitelplatz im Herzen der Salzburger Altstadt gekommen.

