Radberatung für Gemeinden

Der Verkehrssektor ist in Österreich mit einem Anteil von 28 % der größte Verursacher von Treibhausgasen und somit auch das größte Sorgenkind im Klimaschutz, Tendenz steigend. Innovative Lösungen auf lokaler Ebene sind gefragt. Das Potential des Fahrrads als Alltagsverkehrsmittel ist groß: Derzeit ist in Österreich jede 14. Autofahrt kürzer als ein Kilometer, vier von zehn Autofahrten sind kürzer als fünf Kilometer. Distanzen, die einfach mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurückgelegt werden können.

Welche Möglichkeiten gibt es jetzt für Gmeinden, die Attraktivität des Radfahrens in der Gemeinde zu stärken?

Dazu werden von Klimabündnis Tirol im Rahmen des EU-Interreg Projektes PRO-BYKE kostenlose Radberatungen für Gemeinden angeboten. In Zusammenarbeit mit einem Radteam der Gemeinde erarbeiten die RadberaterInnen von Klimabündnis Tirol einen Maßnahmenplan mit konkreten Handlungsmöglichkeiten. In Tirol werden dabei insgesamt 10 Gemeinden über den Zeitraum von jeweils neun Monaten intensiv begleitet und unterstützt.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Durch die Radberatungen und Erfahrungsaustausch im gesamten Programmgebiet sowie der Analyse und Diskussion der Ergebnisse wird die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Gemeinden und Länder intensiviert. Infolge der Evaluierungen und grenzüberschreitenden Erfahrungsaustausch sollen die Radberatungen im Programmgebiet Österreichs und Italien professionalisiert und harmonisiert werden.

Teilnahme an Beratungen

Die PRO-BYKE Radberatungen richten sich an alle Gemeinden, die den Alltagsradverkehr zielgerichtet fördern möchten. Die Radberatungen werden im Rahmen des Interreg-Projektes im Projektzeitraum 10 Gemeinden kostenlos zur Verfügung gestellt. Die ersten fünf Beratungen starten im Herbst 2018. Bewerbungen mit einer kurzen Information zur Ausgangslage und Motivation, den Alltagsradverkehr zu fördern schicken Sie an michael.buerger@klimabuendnis.at. Nach einem Auswahlverfahren mit dem Land Tirol werden die ersten fünf PRO-BYKE Gemeinden bekannt gegeben.

Quelle: Klimabündnis Tirol