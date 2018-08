Sheeran: Der geheime Austro-Plan

Countdown. Heute und morgen rockt er noch in Zürich die Konzerte Nummer 178 und 179 seiner Rekordtournee (2,8 Millionen Zuseher bislang), danach wird Ed Sheeran (27) in ­Österreich erwartet! Gut möglich, dass er vor seinen ausverkauften Wienkonzerten (Dienstag und Mittwoch) sogar noch einen Zwischenstopp in Tirol einlegt. In Hintertux drehte er ja bereits im Oktober das Video zum Schmuse-Hit Perfect (1,2 Milliarden Klicks). Als Gage soll er ­dafür im Zillertal ein Haus bekommen haben.

Awards. Am Dienstag (7. August) wird Sheeran ab 16 Uhr im Happel-Stadion erwartet. Nach dem Soundcheck kassiert er backstage gleich sieben (!) Gold- und Platin-Awards. Pünktlich um 20.45 Uhr startet mit Castle On The Hill die 105-minütige Hit-Show.