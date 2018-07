Sieben Tiroler Projekte wurden nominiert

Schöner Zwischenerfolg für Tirol beim diesjährigen VCÖ-Mobilitätspreis, Österreichs größten Wettbewerb für nachhaltige Mobilität. Sieben Tiroler Projekte wurden von der Fachjury so gut bewertet, dass sie für das Online-Publikumsvoting nominiert sind. Damit können die Projekte Zusatzpunkte erhalten, die gemeinsam mit der Bewertung der Fachjury entscheiden, wer heuer beim VCÖ-Mobilitätspreis Österreich gewinnt.

In der Kategorie "Arbeitswelt und Ausbildung" ist die Greenshare GmbH aus Söll nominiert. Das für Betriebe, Wohnanlagen und Tourismusregionen entwickelte Konzept sieht ein umfassendes Mobilitätsangebot - von Carsharing, Bike-Sharing, Öffentlicher Verkehr - als Alternative zum eigenen Auto vor.



Die Stadtgemeinde Lienz ist in der Kategorie "Infrastruktur und Öffentlicher Raum" nominiert mit dem Projekt "Mobilitätszentrum für die Region", das eine umfassende Verbesserung des Öffentlichen Verkehrsangebots sowie der Infrastruktur für Radfahren und Gehen sowie ein großes Leihradsystem für Pendlerinnen und Pendler sowie Urlaubsgäste umfasst.



In der Kategorie "Freizeit und Tourismus" sind gleich zwei Tiroler Projekte nominiert Die Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn, die mit verschiedensten Maßnahmen die Linien J und F verstärkt als ideales Transportmittel für Ausflüge sowie für Touristinnen und Touristen bewerben. Und der "WEEZL", ein kleines, effizientes Fahrzeug, das die Vorteile von Fahrrad und Auto kombiniert und elektrisch betrieben ist.



In der Kategorie "Barrierefreiheit und Soziale Teilhabe" ist das Klimabündnis Tirol mit Mobilitätsschulungen für MigrantInnen für die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel. Die Zillertalbahn ist in der Kategorie "Öffentlicher und öffentlich zugänglicher Verkehr" für die geplante Umstellung der Diesel-Triebwagen auf wasserstoffbetriebene Triebzüge. Die VAO GmbH hat speziell für Tirol einen Radroutenplaner entwickelt: "Auf Zack in Tirol" ist in der Kategorie "Digitalisierung" nominiert.



Der Verkehr ist das größte Sorgenkind beim Klimaschutz. Deshalb waren beim VCÖ-Mobilitätspreis, der vom VCÖ in Kooperation mit dem Verkehrsministerium, dem Nachhaltigkeitsministerium und den ÖBB durchgeführt wird, Projekte und Konzepte gesucht, die zeigen wie Mobilität und Güterverkehr auf Klimakurs gebracht werden können. "Der Verkehr steht vor den größten Veränderungen seit Beginn der Massenmotorisierung. Digitalisierung, Automatisierung, Sharing und die Energiewende im Verkehr, Stichwort Elektro-Mobilität, werden unsere Mobilität verändern. Wichtig ist, dass wir uns frühzeitig auf die Veränderungen vorbereiten", betont VCÖ-Sprecher Christian Gratzer.