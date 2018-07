So behaltet ihr einen kühlen Kopf

Extrem-Hitze kommt aus Süd-Spanien direkt zu uns

Turbo. Ab Montag schaltet der Sommer den Turbo auf, die bisher heißeste Woche des Jahres startet. Die Top-Temperaturen sinken bis zum Wochenende nicht unter 35 Grad. Absoluter Höhepunkt werden der Mittwoch und der Donnerstag mit jeweils 36 Grad. Es ist bei uns diese Woche heißer als in Nordafrika. Algier (Algerien) und Tunis (Tunesien) haben 35 Grad, Tripolis (Libyen) ‚nur‘ 32 Grad.



Unsere Hitze erreicht uns gerade aus Südspanien. Tief „Juli“, das derzeit über den Britischen Inseln schwebt, schaufelt die Hitze von der Iberischen Halbinsel derzeit direkt zu uns. Das Wetter ist extrem.

Mehr Sonne als sonst. Wir erleben derzeit laut Berechnungen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) bis zu 2,3 Stunden mehr Sonnenschein pro Tag als im historischen Durchschnitt.

Heißer als normal. Die Lufttemperatur ist um bis zu 2,3 Grad höher als üblich.

Weniger Regen. Dafür haben wir – gemessen über das ganze Land – trotz Gewitter um 38 % weniger Niederschläge.

Eissalons machen dreimal mehr Geschäft als normal

Rekorde. Obwohl gerade in diesen Tagen die meisten Österreicher auf Urlaub sind, brechen einige Wirtschaftszweige jetzt Rekorde. An Tagen mit mehr als 35 Grad verkaufen Eissalons um 300 Prozent mehr als sonst. Die Mineralwasser-Produzenten kommen mit dem Nachfüllen kaum mehr nach: Vöslauer rechnet etwa mit einer Verdoppelung der Nachfrage.



Kühler wird’s laut Meteorologen auch in der darauffolgenden Woche nicht. Die Hundstage haben uns weiter fest im Griff.

Die zehn besten Tipps gegen die Glut-Hitze:

Flüssigkeit ist das wichtigste Kühlmittel. Faustregel: Pro Kilogram Körpergewicht sollte man 35 Milliliter Wasser trinken. Bei 70 Kilogram sind das knapp 2,5 Liter. Achtung: Das ist ein Mindestwert!

Absurd, aber gut: Heiße Drinks kühlen ab. Eiskalte Getränke muss der Körper extra aufwärmen. Das benötigt Energie und heizt uns wieder auf. Deswegen trinken Sie am besten schluckweise warmen Tee. Das vermeidet zusätzliche Schweißausbrüche.

Basteln Sie sich selber eine Klimaanlage. Preisgünstige, aber effektive Alternative zu einer Klimaanlage: Stellen Sie mehrere Flaschen mit gefrorenem Wasser direkt vor einen Ventilator. Das kühlt die Umgebung um zusätzliche ein bis zwei Grad.

Alternative Kühl-Methode. Statt der Wasserflaschen hängen Sie feuchte Handtücher vor den Ventilator (Foto unten). Noch besser: Lassen Sie die Handtücher in eine Wanne mit kaltem Wasser hängen. Der Stoff bekommt somit immer wieder Feuchtigkeits-Nachschub.

Wärmeflasche umfunktionieren. Machen Sie das Gegenteil vom Üblichen: Kaltes Wasser einfüllen – kühlt stundenlang.

Socken aus dem Tiefkühler. Ein wenig Mut gehört dazu: Ziehen Sie vor dem Schlafengehen eisgekühlte Socken an. Steigerung: „Frieren“ Sie Ihren Pyjama ein.

Achtung vor wärmenden Nahrungsmitteln. Viele Lebensmittel „heizen“ den Körper auf: Fleisch, Chili, Pfeffer, Knoblauch, hochprozentiger Alkohol. Greifen Sie zu Kühlendem: Gurken, Tomaten, Fenchel, Wassermelonen, Avocados.

Richtige Bekleidung. Sie soll weit und hell sein, am besten aus Leinen oder Baumwolle.

Richtig lüften. Untertags Räume richtig abdunkeln, lüften nur in der Nacht und sehr früh.

Elektrogeräte aus Schlafzimmer verbannen. TV, Radio und Handy strahlen Hitze aus.