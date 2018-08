Sommerkino im Garten des Riesen

Wer für eine laue Tiroler Sommernacht noch nach einem Abendprogramm sucht, sollte sich das Open-Air Kino in der Swarovski-Kristallwelt in Wattens näher ansehen. Für nur 3,50 € Eintritt für die Nachmittagsveranstaltung und 6,50 € Eintritt am Abend können sich die Besucher beliebte Kinohits ansehen. Während sich die tägliche Nachmittagsvorstellung mit Filmen von Disney und co. ideal für Familien eignet, können Enthusiasten am Abend mit Filmen in Originalsprache ihr Englisch verbessern.

Wer auch am Nachmittag Zeit hat, kann den Abend mit einem gemütlichen Picknick einleiten. Der Veranstalter bietet Jausenkörbe für zwei in verschiedenen Größen an. Aber Achtung: Diese müssen spätestens bis um 14:00 Uhr am vortag bestellt werden. Die Besucher sind eingeladen, Picknickdecken mitzubringen. Die Vorführungen finden auch bei Schlechtwetter in den Swarowski-Kristallwelten statt.

Kinoprogramm:

15. 08.



15.30 Uhr: Kung Fu Panda 3

20.15 Uhr: Tulip Fever

16.08.



15.30 Uhr: Der König der Löwen

20.15 Uhr: Life of Pi

17.08.



15.30 Uhr: Das große Krabbeln

20.15 Uhr: Captain Fantastic