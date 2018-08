Tipps für das Wochenende

Lienzer Pizzafestival

Am Lienzer Hauptplatz geht das Pizzafestival am Freitag und Samstag in die vierte Runde. Veranstalter ist Pizzaweltmeister Leonardo Granata. Neben mediterranen Köstlichkeiten wird ab 11 Uhr den ganzen Tag über ein breites Programm geboten, es gibt unter anderem einen Pizza-Workshop.

Wandercup in Erl

Im Kufsteinerland fällt am Sonntag um 8:30 Uhr der Startschuss für den Wandercup am Kranzhorn. Angeboten werden eine gemütliche Familienrunde sowie eine Expertenroute. Start und Ziel sind im Passionsspielhaus in Erl, anschließend wir ab 13 Uhr ein Familienfest gefeiert.

Vespa Party Kitzbühel

Der Vespa Club Kitzbühel lädt am Samstag um 16:00 Uhr zu einer gemeinsamen Ausfahrt. Wer noch keine Vespa besitzt darf trotzdem teilnehmen – und hat die Chance bei der Tombola eine zu gewinnen. Zum Ausklang gibt es im Sporthotel Reisch anschließend Livemusik und DJ.

Talfest Wildschönau

Bereits am Donnerstag um 20:00 Uhr wird das Talfest von einem Festkonzert der Musikkappelle Niederau eingeleitet. Die Untermalung für Tanz und Stimmung liefern über das Wochenende die „Swinging Stones“ aus Kundl und die „Tegernseer Tanzlmusi“. Höhepunkt ist der farbenprächtige Festumzug am Sonntag ab 13:30 Uhr.

Wattener Märchennacht

Ideal für Familien mit Kindern ist die Aufführung des fliegenden Tanztheaters Eclair en l’Air am Freitag um 20:30 Uhr. Die Kleinsten können schwebende Feen, Prinzessinnen und ein Märchenschloss bestaunen. „Vergiß niemals zu träumen, nur dann haben wir die Chance auch ein wenig zu schweben“, so der Veranstalter. Der Eintritt ist frei.

Circus Roncalli – Storyteller

Bernhard Pauls Circus Roncalli gastiert ab dem nächsten Wochenende in der Olympiaworld Innsbruck. Der von zwei Wienern gegründete Traditionszirkus tourt schon seit über 40 Jahren durch Österreich und Deutschland. Die Tickets sind begehrt: Die erste Vorstellung am Samstag, dem 18. 08. ist bereits ausverkauft, am Sonntag 19.08. um 14 und 18 Uhr gibt es noch freie Plätze.