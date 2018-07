Über 30 Grad erwartet

Es wird noch einmal sonnig und heiß in Tirol – pünktlich zum Wochenende könnt ihr also das Badewetter weiterhin ausnutzen. Die Strömung dreht auf Südwest, deshalb kann es morgen in Nordtirol leicht föhnig werden. Aber Achtung: Da die Quellwolken am Nachmittag immer mehr werden, können bis zum Abend vor allem rund um den Alpenhauptkamm und in Osttirol Wärmegewitter entstehen. Nördlich vom Inntal, im Außerfern sowie im östlichen Unterland bleibt es wahrscheinlich aber gewitterfrei. Die Höchstwerte liegen bei 27 bis 32 Grad. Heute wurde die 30-Grad-Marke schon zum Beispiel in Innsbruck oder Lienz geknackt.