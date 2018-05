Unattraktive Menschen verdienen mehr

Attraktive Menschen sind selbstbewusster, offener und verdienen zudem mehr. Zumindest was das Gehalt angeht, das wurde durch eine aktuelle Studie im „Journal of Business and Psychology“ aber wiederlegt.

Insgesamt hat eine Analyse der Daten von 20.000 jungen Amerikanern zwar einen positiven Zusammenhang zwischen Attraktivität und Einkommen gezeigt, aber eine Gruppe passt nicht ins Bild: die sehr Unattraktiven. Sie verdienten im Alter von 29 deutlich mehr als Menschen, die als attraktiver eingestuft wurden.

Die Teilnehmenden wurden mit 16 Jahren und dann noch drei Mal bis zum Alter von 29 Jahren befragt. Die Interviewer schätzten dabei jedes Mail die äußerliche Attraktivität der Befragten ein von „sehr unattraktiv“ bis „sehr attraktiv“.

Die Autoren und Forscher spekulieren, dass besonders unattraktive Menschen weniger offen seien, sich dafür aber „einem bestimmten Themenbereich widmeten, ihn zwanghaft unter Ausschluss aller Ablenkungen verfolgten und schließlich an die Spitze ihres Feldes traten“.