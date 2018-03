Wahnsinn: 'Schlieri' mit Weltrekordweite

Gregor Schlierenzauer hat am Donnerstag in der Qualifikation für den Skiflug-Weltcup in Planica mit 253,5 Metern den Weltrekord von Stefan Kraft egalisiert, musste aber nach der Landung mit beiden Händen in den Schnee greifen. Daher zählt die Weite nicht als Bestmarke. Der Tiroler klassierte sich als bester Österreicher an der zehnten Stelle.

Schlierenzauers persönliche Bestmarke liegt bei 243,5 Metern. Mit einem gestandenen Flug bei gutem Aufwind hätte er in Planica zudem den Schanzenrekord um zwei Meter verbessert.

Trotz der missglückten Landung jubelte der Rekordsieger im Weltcup im Auslauf euphorisch. "Ein unglaublicher Flug", meinte der 28-Jährige im TV-Interview. "Der Sprung war sehr konsequent vom Tisch. Ich bin auf die Welle gekommen, mir hat es die Latten um die Ohren geschlagen, aber ich bin draufgeblieben und dann war es schon sehr flach", sagte Schlierenzauer und gab zu, auch Glück mit dem Aufwind gehabt zu haben.

Schlierenzauer findet "Killerinstinkt" wieder



Schlierenzauer, dessen 53. und bisher letzter Weltcupsieg mehr als drei Jahre zurückliegt (6.12.2014), bewies immerhin, dass ihm sein früher oft gepriesener "Killerinstinkt" nicht abhandengekommen ist. "Ich habe es im Kopf, wenn ich das Gefühl habe, dass es weit geht, musst du durchziehen."