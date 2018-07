Ziegenbock crasht Sportgeschäft in Tirol

So etwas sieht man auch nicht alle Tage. Am Montag spazierte im Intersport in der Talstation am Stubaier Gletscher plötzlich ein Ziegenbock herein.

Ganz gemütlich schaute er sich um und erkundete die Umgebung. Die anwesenden Kunden starrten zwar den tierischen Besuch an, verhielten sich aber ganz ruhig. Ebenso wie der Bock selbst.

Die Filiale postete das Video des ungewöhnlichen Besuchs auf Facebook und kassierte umgehend Dutzende Reactions in Form von Likes, Kommentaren oder Shares.