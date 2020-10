1.029 Neuinfektionen an einem Tag

Erneut wurden in Österreich binnen 24 Stunden mehr als 1.000 Neuinfektionen gemeldet. Mit 427 gab es erneut in Wien am meisten neue Fälle.

173 weitere Coronavirus-Infektionen in Niederösterreich

In Niederösterreich ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen bis Mittwochfrüh um 173 auf 7.725 geklettert. Mit 6.299 Genesenen gab es laut Landessanitätsstab um 83 mehr als am Dienstag. Insgesamt 121 Todesopfer sind im Zusammenhang mit Covid-19 im Bundesland zu beklagen. 1.305 Personen galten somit als aktuell erkrankt. Durchgeführt wurden bisher 285.846 Testungen.