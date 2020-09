832 Corona-Neuinfektionen an einem Tag

Österreichweit. Seit Mittwoch wurden landesweit 832 Corona-Neuinfektionen vermeldet. 431 davon entfallen auf Wien. Im 24-Stunden-Vergleich wurden ebenfalls sechs weitere Corona-Todesopfer verzeichnet.

Die Lage in den Bundesländern

Wien: Die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus: Stand Donnerstag, 24. September 2020, 8.00 Uhr, sind in Wien 14.257 positive Testungen bestätigt. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 243. In den letzten 24 Stunden wurden 431 Neuinfektionen vermeldet. Bei den Todesfällen handelt es sich um drei Männern im Alter von 56, 63 und 67 Jahren. 9.579 Personen sind genesen. Gestern wurden in Wien 7.016 Corona-Tests vorgenommen, das macht insgesamt 423.820 Testungen.

