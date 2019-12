Bilanz Land Tirol APP

„Dieser erste Erfolg bestätigt uns im eingeschlagenen Weg, den Bürgerinnen und Bürgern noch schneller und auf direktem Weg wichtige Informationen zur Verfügung zu stellen. Ich freue mich, dass das Angebot so gut angenommen wird. Und es gibt bereits konkrete Pläne, die App noch weiter auszubauen. Damit wird die Handyanwendung für die Tirolerinnen und Tiroler nochmals attraktiver“, hält LH Günther Platter fest. Unzählige Rückmeldungen aus der Bevölkerung in den ersten Wochen ab Einführung zeigen, dass die Land Tirol App auf großes Interesse stößt: „Feedback ist bei so einem Projekt maßgeblich – es lebt auch von den Wünschen und Ideen der Nutzerinnen und Nutzer sowie Expertinnen und Experten. Alle Rückmeldungen werden sorgfältig auf ihre Einbindungsmöglichkeit geprüft und wenn möglich entsprechend berücksichtigt.“

Felbertauernwebcam wird integriert – bisher sieben Push-Nachrichten

Die Land Tirol App wird laufend aktualisiert. Ein weiteres Update steht im Februar 2020 an. Derzeit wird beispielsweise daran gearbeitet, die Webcams entlang der Felbertauernstraße in die App zu integrieren – ein Wunsch, der von zahlreichen BürgerInnen an das Land Tirol herangetragen wurde. Bereits derzeit können mit nur zwei Fingertipps alle 130 Verkehrswebcams des Landesstraßennetzes – etwa der Fernpassstraße oder der Zillertalstraße – rasch abgerufen werden. In Zukunft komplettieren die zwei Webcams der Felbertauernstraßen AG dieses Serviceangebot.

Insgesamt waren es bisher sieben Push-Nachrichten, die vonseiten des Landes tirol- oder bezirksweit versendet wurden. So ergingen Meldungen zum leichten Erdbeben in Silz, zur Sperre der Bahnstrecke in Osttirol bis Ende Jänner, zur DNA-Bestätigung eines Wolfsrisses in Fiss, zur Totalsperre der B 182 Brenner Straße aufgrund von Sanierungsarbeiten infolge eines Hangrutsches oder ganz aktuell zu den Grippefällen und den damit verbundenen Schulschließungen in Innsbruck. „Unser Ziel ist es, die Bevölkerung bestmöglich zu informieren. Push-Nachrichten werden vonseiten des Landes sehr sorgsam versendet. Die App-Nutzerinnen und -Nutzer können sich darauf verlassen, dass wir ihnen nur dann Informationen direkt mit Nachricht auf das Handy senden, wenn ein Ereignis etwa im Krisen- und Katastrophenfall die entsprechende Tragweite oder besondere Bedeutsamkeit aufweist – sei es tirolweit oder auch regional“, erklärt Florian Kurzthaler, Vorstand der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit.

Land Tirol App als Vorbild für andere Bundesländer

Nicht zuletzt aufgrund des großen Erfolges der Land Tirol App sind mittlerweile mehrere Bundesländer auf die Handyanwendung aufmerksam geworden. „Das zeigt einmal mehr, dass Tirol bei vielen Dingen Vorreiter ist – so auch in der digitalen und unmittelbaren Kommunikation mit unseren Bürgerinnen und Bürgern“, ist LH Platter überzeugt. „Über 30.000 HandynutzerInnen haben es bereits vorgemacht. Ich lade all jene, die sich die Land Tirol App noch nicht auf das Smartphone geladen haben, ein, dies zu tun. Damit ist unsere Bevölkerung stets über alle aktuellen Entwicklungen im Land Tirol informiert.“

Quelle: Land Tirol