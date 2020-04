Fragen zur McDonald's-Neueröffnung

"Endlich!", sagten sich am Mittwoch zahlreiche Fast-Food-Liebhaber. Der Burger-Riese McDonald's wird wieder öffnen, wenn auch nur bestimmte Filialen. Was man darüber jetzt wissen muss, haben wir in 5 Fragen zusammengefasst.

1. Ab wann sind die McDonald's-Filialen wieder offen?



Ab Montag, 20. April, sperrt die amerikanische Fast-Food-Kette McDonald's in Österreich schrittweise wieder auf. Allerdings öffnen zunächst fast 70 Filialen.

2. Welche Filialen werden aufsperren?



Zunächst wird rund die Hälfte der 134 McDrive-Standorte öffnen, wo das Essen mit dem Auto durch eine Durchreiche abgeholt werden kann. In einer zweiten Phase sollen die Restlichen folgen. Welche Standorte nun zuerst aufsperren, gab das Unternehmen online bekannt. Weiter unten sehen Sie alle geöffneten Restaurants auf einen Blick.

3. Kann ich auch bei McDonald's bestellen ohne durch den Drive-In zu müssen?



Ja. Denn nicht nur die Drive-In-Filialen öffnen. Auch die Essenzustellung McDelivery ist in Betrieb. Hier kann man bequem von Zuhause aus bestellen. Besonderes Augenmerk wird auf die hygienischen Vorschriften gesetzt."Der Schutz unserer MitarbeiterInnen und Gäste hat absolute Priorität“, so McDonald’s Managing Director Nikolaus Piza in einer Aussendung. . Die Neuerungen umfassen Bargeld-Schütten und verlängerte Bankomat-Kassen für kontaktlose Bezahlung an den McDrives und ergänzen die ohnehin schon sehr hohen McDonald’s Hygiene- und Qualitäts-Standards. Für die Sicherheit der MitarbeiterInnen sorgen unter anderem ein verpflichtender Mund-Nasen-Schutz und neue Abstandsregelungen für das Arbeiten in der Küche.

4. Sind die Öffnungszeiten dieselben wie vor der Krise?

Nein. Aufgrund der aktuellen Vorgaben der Behörden haben auch die McDonald's-Filialen kürzere Öffnungszeiten. Zunächst haben die meisten Restaurants von 11 - 20 Uhr offen. Einige wenige sogar noch länger.

5. Bleibt das Angebot gleich?







Auch hier muss der Kunde Einschränkungen hinnehmen. Es werde vorerst ein reduziertes Produktangebot geben, vor allem der Klassiker von Cheeseburger bis Big Mac. Welche Produkte aktuell bestellbar sind, erfahren Sie hier.

Hier alle Filialen auf einen Blick:

Wien: