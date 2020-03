Heute feiert sie 61. Geburtstag

Alles hat am 9. März 1959 auf der American Toy Fair (der amerikan. Spielzeug Messe) in New York angefangen, wo die 1. Barbie, mit Pferdeschwanz und gelocktem Pony, präsentiert wurde. Damals hat es die Barbie nur mit blonden oder brünetten Haaren gegeben. Heute sind den Haar- und auch Hautfarben der Barbie keine Grenzen gesetzt: Es gibt sie mit kurzen oder mit roten Haaren und auch in Übergrößen. Auch vom guten alten KEN hat sich Barbie 2004 getrennt. Seither ist die Kult-Blondine mit einem neuen Muskelmann an ihrer Seite, dem blonden, australischen Surfer-Boy, Blaine glücklich.

Was viele nicht wissen: Die Barbie heißt eigentlich, Barbie Millicent Roberts, und wurde nach der Tochter von Mattel-Gründer Ruth und Elliot Handler benannt. Und Ken nach ihrem Sohn.

1965 reiste Barbie bereits ins All, vier Jahre bevor der erste Mann den Mond betrat. Obwohl sie nie eine Wahl gewonnen hat, hat Barbie seit 1992 sechs Mal für das Präsidentenamt kandidiert und war bereits Muse für viele Künstler, unter anderem für Andy Warhol.

Die Barbie zählte weltweit als Vorlage für zahlreiche Schönheits-Operationen. Und in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gibt es seit 2 Jahren sogar ein Barbie-Hotelzimmer im Hilton Buenos Aires: Das Zimmer ist ein Traum in Pink und erfüllt sämtliche Mädchenträume, frei nach dem Motto: Pink trifft auf Plastik. Egal ob Tapeten, Teppich oder Bettwäsche – im Puppen Zimmer ist alles pink, inklusive begehbarem Kleiderschrank, Barbie-Accessoires und rund um die Uhr Barbie-Filme.

Und zum Abschluss noch ein paar Fakten: Jedes Mädchen besitzt durchschnittlich 7 Barbie-Puppen. Statistisch gesehen werden weltweit drei Barbies pro Sekunde verkauft. Schaut also ganz danach aus, (als ob die Barbie auch noch ihren 100. Geburtstag erleben wird.) (Und übrigens: keine Frau mit den Maßen einer klassischen Barbie könnte aufrecht stehen, geschweige denn gehen.)