Heute ist Europäischer Tag des Fahrrades

Über 500.000 Fahrräder gibt es zurzeit in Tirol. Das zeigen Ergebnisse der Statistik Austria. Damit ist Tirol zwar nicht am ersten Platz, im Gegensatz zu Niederösterreich. Dort gibt es nämlich über 1,3 Milliarden Fahrräder. In Österreich gibt es generell über 6,3 Millionen Fahrräder.

Die in Österreich pro Jahr mit dem Fahrrad zurückgelegten Kilometer haben sich außerdem in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt. In Summe werden im Alltag oder in der Freizeit knapp 1,9 Milliarden Kilometer - das entspricht 234 Kilometer pro Person und Jahr - mit dem Fahrrad zurückgelegt.

Und für alle, die mit dem Fahrrad gern schnell unterwegs sind, ihr seid nicht allein! Die 35 bis 44-Jährigen aus Österreich sind nämlich die Schnellsten mit dem Fahrrad. Sie sind im Schnitt mit einer Geschwindigkeit von 13 km/h unterwegs.

Aber es gibt auch negative Seiten und zwar die Raddiebstähle. Da könnten sich die Tiroler an der eigenen Nase nehmen, denn pro Tag gibt es rund 5 Anzeigen wegen Fahrraddieben in Tirol. Allein 2018 waren es insgesamt 1800 Vorfälle.

Wo die Tiroler aber fast ganz vorne liegen ist der Vergleich zwischen Fahrrad und Auto Besitz. Die Tiroler haben nämlich wesentlich mehr Fahrräder als Autos zuhause stehen.