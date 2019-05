John Wick: Kapitel 3

Unglaubliche 14 Millionen Dollar Kopfgeld sind auf John Wick ausgesetzt. Der Auftragskiller hat nämlich die Regel aller Regeln gebrochen, als er einen anderen Menschen im Bereich des Continental Hotels getötet hat. Hotelmanager Winston gewährt Wick nun eine Stunde Gnade, bevor er selbst ins Visier der skrupellostesten Profikillern weltweit gerät und von ihnen gejagt wird.

Um sein eigenes Leben zu retten, gibt es für John Wick nur eine Möglichkeit: und zwar raus aus New York und an irgendeinem anderen Ort Zuflucht finden. Und zwar mit Hilfe seiner alten Bekannten Sofia.

Der dritte Teil der adrenalingeladenen Action-Reihe verspricht Herzklopfen und Spannung pur. Die beiden Hollywood-Größen Keanu Reeves und Halle Berry in ihren Rollen als John Wick und Sofia zeigen, dass sie nicht umsonst zu den besten Schauspielern der Welt gehören. Internationale Kritiker loben den Film: er sei noch besser als die bisherigen beiden Teile. Mit spektakulären Stunts in Verbindung mit fantastischen Figuren und einer Geschichte mit Überraschungs-Effekten hat dieser Film alles, was ein perfekter Action-Streifen braucht.