Der Österreichische Skiverband (ÖSV) hat wie erwartet 26 Athleten für die Alpinen Ski-Weltmeisterschaften ab Dienstag in Aare (Schweden) nominiert und damit das volle Kontingent von 24 plus Titelverteidiger ausgeschöpft. Die 2017-Weltmeister Marcel Hirscher (Riesentorlauf, Slalom) und Nicole Schmidhofer (Super-G) führen das Aufgebot an, das insgesamt zwölf Damen und 14 Herren umfasst.



Wegen zahlreicher Ausfälle vor allem im Damen-Team von Jürgen Kriechbaum gab es kaum Überraschungen. Riesentorlauf-Spezialistin Eva-Maria Brem und Speed-Fahrerin Mirjam Puchner stehen nicht im Aufgebot, dafür schafften es etwa Franziska Gritsch oder Chiara Mair. Bei den Herren nominierte Andreas Puelacher wie bereits am Samstag fixiert sechs Speedfahrer. Platz fand sich auch für die Riesentorlauf-Spezialisten Stefan Brennsteiner und Roland Leitinger.