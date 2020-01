Luxustage im Arlberger Hospiz Hotel

Das legendäre Arlberg Hotel vereint Tradition, Moderne und Lifestyle par excellence. In den Zimmern und Suiten des 5-Sterne Arlberg Hospiz Hotels erwartet Sie anheimelnde Exklusivität mit gemütlichem Charme, die sich auch im 2.000 Quadratmeter großen Wellnessbereich nicht verliert, in dem man sich rundum verwöhnen lassen kann.



Gewinnen Sie mit etwas Glück zwei Übernachtungen in einem Doppelzimmer Komfort* inklusive feinem Frühstück und Entspannung im 2.000 Quadratmeter großen Wellnessbereich, 1.800m über dem Alltag in Tirol.



Teilnahmezeitraum: 03.02.2020 – 07.02.2020

Schick uns jetzt eine Mail an studio@antennetirol.at



* Ohne An- und Abreise, Gutschein von 05. April bis 17. April 2020 gültig, Aufenthalt auf Anfrage und nach Verfügbarkeit außerhalb der Hochsaison und Feiertage.

