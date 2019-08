Modetrends für den Herbst

Die Highlights im Herbst für die Damen sind Lederjacken, Lederröcke oder Lederkleider. Aber auch große Schals, Tücher und Ponchos sind ein Muss für jeden Kleiderschrank. Diese kann man wunderbar kombinieren, zum Beispiel kann man sie über ein Kleid tragen, als Jackenersatz oder auch einfach zu einer Jeans und einem Pulli.

Die Mode wird insgesamt üppiger, mit Brokatstoffen, opulenten Stoffen und kräftigen Strukturen. Die Schnitte erinnern ein bisschen an die achziger Jahre, denn die Schultern werden wieder mehr betont. Aber nicht mit Schulterpolstern, sondern mit Raffungen oder kleinen Details, die die Schulter optisch breiter machen. Rot, Ross, Braun, Gold, Bronze und auch Nude-Töne geben im Herbst sprichwörtlich den Ton an. Herren können sich all-over in Karo kleiden. Dazu passen perfekt unifarbene Oberteile oder einen schicken Rollkragenpulli.