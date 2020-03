Neuer Olympia-Termin so gut wie fix

Das kündigte der japanische Organisationschef Yoshiro Mori am Montag an. Er erwartet diesbezüglich einen Anruf von IOC-Präsident Thomas Bach noch in dieser Woche, so Mori. Man habe dem IOC zwei Varianten vorgeschlagen.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte in der Vorwoche wegen der weltweiten Coronavirus-Pandemie die Verschiebung auf kommendes Jahr beschlossen. Sie sollen nicht später als im Sommer 2021 stattfinden. Laut noch unbestätigten Medienberichten sehen die Planungen den Zeitraum 23. Juli bis 8. August 2021 als wahrscheinlichsten neuen Termin vor. Ursprünglich waren die Sommerspiele vom 24. Juli bis 9. August 2020 angesetzt gewesen.