Olympia Skigebiet AXAMER LIZUM

55 Jahre ist es her - genauer Ende Jänner, bzw. Anfang Feber 1964 – da wurden die 9. Olympischen Winterspiele in der Axamer Lizum ausgetragen.



Von Montag 28.01. bis Sonntag 03.02. lohnt es sich also gleich doppelt das „weiße Dachl“ nur 19 Kilometer von Innsbruck zu besuchen. Die ganze Woche warten -20 % auf alle Wintersportler auf die Tageskarte. Der Gratis Ski Bus bringt die Besucher ab Innsbruck in kürzester Zeit in die Axamer Lizum und auch die Anreise aus Deutschland über Garmisch ist mautfrei und schnell.



Alle Nachwuchs-Influencer, Hobby-Fotografen und die, mit dem Blick für das Besondere können sich beim Social-Media-Foto-Challenge unter Beweis stellen. Alle Bilder aus der Axamer Lizum, die mit dem #olympia55lizum auf FB oder Insta gepostet werden landen im Pott. Die originellsten Olympia-Bilder werden von einer internen Jury herausgesucht.



Knapp 800hm, über 3.5km Distanz, keine Voranmeldung, keine Startgebühren! Am Donnerstag findet ein ‚knallhartes‘ Skitouren-Rennen über die Damenabfahrt aufs Hoadl statt. Um 19:00 Uhr fällt der Startschuss für den Massenstart bei der Talstation Olympiabahn. Später wird der Sieger in der beheizten Schirmbar auf 2.340m mit Musik & Getränkespecials gefeiert. Mit Stirnlampen ausgestattet wedeln alle um 22:00 Uhr die Damenabfahrt hinunter – die Gaudi steht hier klar im Mittelpunkt - es lebe der Skitouren-Kult!



Als Highlight der Olympiawoche erwartet die Wintersportler am Samstag das große Olympia Skirennen – angelehnt an die Wettbewerbe 1964. Die ehemalige Rennstrecke, der mittlere Teil der Damenabfahrt, wird abgesteckt und los geht’s! Ab 10:30 Uhr erfolgt das Startsignal und die Teilnehmer können unterteilt nach Klassen beweisen, wer die schnellsten Schwünge zieht.