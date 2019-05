Radsport für die ganze Familie

Am kommenden Wochenende findet das 3. MTB Festival Achensee mit Radsport-Programm für die ganze Familie statt. Aufgrund der Schneelage auf über 1.200 Metern haben sich die Verantwortlichen für Streckenanpassungen auf den unterschiedlichen Marathon-Distanzen entschieden. Die Lang- sowie Mitteldistanz, Strecken B und C, werden auf verkürzter Strecke stattfinden. Die Kurzdistanz mit 28 Kilometern wird mit etwas mehr Höhenmetern und gleicher Distanz ähnlich verlaufen. Ohne Änderungen werden die Fahrer zur E-Genusstour, MTB Gaudi Rallye und zu den Fahrtechnik-Trainings starten. Die Nachwuchsfahrer dürfen sich auf einen gut besuchten Rundkurs im Start-/ Zielgelände am Festival-Samstag freuen. Eine Nachmeldung zu den Rennformaten ist bis jeweils eine Stunde vor dem Start möglich.

22.05.2019 Achenkirch Events, Sport - Bike Achensee Tourismus

Sicherheit geht vor: Der äußerst kalte Mai und die intensiven Niederschläge der letzten Tage sorgen für einige kurzfristige Änderungen beim 3. MTB Festival Achensee. Große Bereiche der vorgesehenen Routen, insbesondere in den Höhenlagen ab 1.200 Metern sind laut Veranstalter nach wie vor unpassierbar und durch komprimierte Altschneefelder sowie umgestürzte Bäume gesperrt. „Wir können den Bereich zwischen Kaiserhaus, Gufferthütte und Achenwald nicht für den MTB-Marathon nutzen, da wir die Rettungskette für unsere Teilnehmer in diesem Abschnitt nicht hundertprozentig gewährleisten können“, so Streckenchef Stefan Niedermaier. Die Sicherheit der Teilnehmer stehe im Vordergrund. „Mit den veränderten Routenführungen können wir einen hochwertig organisierten und reibungslosen Rennablauf aber jedenfalls sicherstellen. Einem spannenden, anspruchsvollen Wettbewerb auf den neuen Distanzen steht damit nichts mehr im Wege", erklärt Niedermaier.

Trotz der kurzfristigen Änderungen freuen sich der Tourismusverband Achensee, der das MTB Festival als Hauptpartner unterstützt, gemeinsam mit dem Veranstalter flowmotion GmbH auf das MTB Festival am Wochenende. Rund 2.500 Besucher werden am größten See Tirols zu der Radsport-Veranstaltung für Profis, Hobby-Biker und Familien am Wochenende erwartet.



Alle Streckenänderungen und Informationen zum Programm unter MTB-Festival.at.

Programm:

Samstag, 25. Mai 2019

10:00-19:00 Uhr Akkreditierung Rennformate & Nachmeldung

10:00-19:00 Uhr Bike-Expo

11:00-18:00 Uhr eMTB-Genussrunde

12:00-15:00 Uhr Start der Fahrtechniktrainings

13.30-15.00 Uhr Laufradrennen & Kids Cup, anschließend Siegerehrung

ab 17 Uhr Pasta-Party & Streckenbriefing

Sonntag, 26. Mai 2019

06:00-09:00 Uhr Frühstück auf dem Festivalgelände

06:00-09:00 Uhr Akkreditierung & Nachmeldung MTB-Marathon & Gaudi Rallye

08:30-18:00 Uhr Bike-Expo09:00-10:00 Uhr Starts MTB-Marathon, anschließend Start MTB-Gaudi Rallye

10:30-13:30 Uhr Fahrtechniktrainings

11:30-16:00 Uhr Zieleinläufe MTB-Marathon, inkl. Flower-Ceremony pro Distanz

14.30 Uhr Siegerehrung MTB-Marathon