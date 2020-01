Schöne Flitzerin ist keine Unbekannte

Es war der Aufreger am Dienstagabend beim legendären Nachtslalom in Schladming. Ski-Nachwuchstalent Alex Vinatzer hat beim Weltcup-Slalom in Schladming plötzlich Gesellschaft auf der Piste bekommen. Eine Flitzerin lief kurz vor ihm ins Ziel und löste die Zeitnehmung aus.

Die schöne Blonde, die selbst bei eisigen Temperaturen nur einen Badeanzug trug, hob ein Plakat mit "RIP Kobe #Legend" in die Höhe und wollte damit den bei einem Heli-Absturz ums Leben gekommenen Basketball-Star Kobe Bryant ehren. Doch einige wunderten sich auch über die Frau. Kam sie ihnen nicht seltsam bekannt vor - und das zurecht. Denn bei Kinsey Wolanski handelt es sich um eine Wiederholungstäterin. Das US-amerikanische Model war schon im Finale der Fußball-Champions League 2019 zwischen Liverpool und Tottenham im sehr knappen Einteiler über das Spielfeld gelaufen.

Die schönsten Fotos der Flitzerin

Ski-Star hatte nichts bemerkt

Den Vorfall selbst nahm der Südtiroler Vinatzer nachher übrigens mit Humor. "Ich finde es zum Lachen, dass solche Sachen auch im Skisport passieren", sagte Vinatzer. "Schade, dass sie nicht die gute Zeit genommen haben."



Bei der Zieldurchfahrt habe er sich über die vermeintliche Führung im zweiten Durchgang gefreut, erzählte der 20-Jährige nach dem Rennen, das er auf dem sechsten Platz beendete. "Ich habe es nicht einmal gemerkt, dass sie durchs Ziel gegangen ist, die hübsche Blonde. Das habe ich dann nachher erst auf der Leinwand gesehen, als ich auf einmal hinten war."

Alles wäre am Dienstagabe