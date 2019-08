So lief das Turnier 2019

Der erste Turniersieg eines Österreichers in Kitzbühel seit 9.490 Tagen ließ Kitzbühel und ganz Tennis-Österreich am Wochenende Kopfstehen. Dominic Thiem erfüllt sich an jenem Ort, an dem er schon so viele Premieren feierte (erste ATP Punkte, erstes ATP-Finale) seinen Kindheitstraum vom Turniersieg und dem ersten ATP-Titel auf heimischem Boden: „Vom Turniersieg träume ich, seit ich ein kleiner Bub bin. Das Turnier hat mich von Beginn an unterstützt. Ich habe vier Mal eine Wildcard erhalten: 2010, 2011, 2012 und 2013, und bin jetzt glücklich, dass ich den Veranstaltern etwas zurückgeben kann. Was die Leute hier aufgebaut haben, ist einmalig. Ich hoffe, dass wir es alle gemeinsam schaffen, dass der Zustand, den das Turnier zur Zeit hat, nämlich für mich eines der besten ATP Turniere auf der Tour zu sein, lange Bestand hat. Ich werde versuchen, meinen Teil beizutragen. Ich kann es kaum erwarten, bis ich nächstes Jahr zurückkomme und natürlich werde ich versuchen, die Gams zu verteidigen“, so Thiem.

Zwei österreichische Turniersieger an einem Tag

Nach 68 Jahren gibt es im selben Turnier und Jahr noch einen zweiten Titelgewinner aus Österreich: Philipp Oswald erfüllte sich mit seinem slowakischen Doppel-Partner Filip Polasek wenige Stunden vor Dominic Thiem ebenfalls seinen Kindheitstraum vom Titel-Gewinn in Kitzbühel: „Vor dieser Kulisse und dem heimischen Publikum war das heute der emotionalste Sieg meiner Karriere. Seit ich 1999 mit 13 Jahren zum ersten Mal als Zuschauer in das Turnier hier reinschnuppern durfte, bin ich verliebt in Kitzbühel. Mit dem Sieg erfüllt sich ein Kindheitstraum“, so Oswald.



Auch die Veranstalter jubeln über den Erfolg der 75. Auflage des Generali Open Kitzbühel: 51.500 Zuschauer stürmten das Eventgelände und sorgten trotz des teilweise durchwachsenen Wetters für tolle Gänsehautstimmung. Vier Mal in Folge war der Center Court ausverkauft. Auch der Termin für die nächste Auflage steht bereits fest: Das 76. Generali Open Kitzbühel findet von 25.Juli bis 1. August 2020 statt.

Zuschauerrekord

51.500 Besucher in einer Woche – das Generali Open Kitzbühel schrieb wieder Rekorde. „Wir stoßen hier sicherlich auch an unsere Grenzen“, weiß Turnierdirektor Alexander Antonitsch: „Am Mittwoch hatten wir z.B. 8.000 Personen auf der Anlage“, so Antonitsch. Potenzial für noch mehr Zuschauer gäbe es, laut Antonitsch, derzeit nur noch an den Qualifikationstagen und am Turniermontag: „Dass die Leute heuer in der Stadt mit Plakaten auf Ticketsuche waren, war für uns eine völlig neue Situation“, so der Turnierdirektor.