Superstars im Anflug auf Kitzbühel

Knapp 10.000 Einwohner fasst die Gemeinde Kitzbühel normalerweise. Ab Donnerstag ­werden daraus weit über 100.000 Ski-Fans, wenn unsere ÖSV-Stars mit 130 km/h die Streif herunterbrettern. Doch es ist nicht nur das Rennen, das auch auf die Society wie ein Magnet wirkt. VIPs schätzen vor allem die elitären Partys rund um das Rennen (siehe rechts). Kein anderes Wintersport-Event lockt dermaßen viele Promis an. Geld spielt dabei sowieso keine Rolle.

Kitz-König

Zu den Stammgästen zählt dabei auch Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger, der auch heuer mit dabei sein wird. Gleich zum Auftakt hält der „Terminator“ seinen privaten Klima-Gipfel im Country Club ab, bei dem er für den guten Zweck einige seiner liebsten Erinnerungsstücke für die Charity-Auktion spendet.

Arnie kämpft für Klima – Vonn wird geehrt

Im Rampenlicht wird auch Ex-­Race-Queen Lindsey Vonn stehen. Die Amerikanerin wird am Hahnenkamm-Wochenende mit dem Legends-Award geehrt. Via Instagram verkündete Vonn bereits, wie sehr sie sich auf das Wochenende freut.

VIP-Club im Ziel ist der Promi-Hotspot

Noch bevor die Promis jeden Abend die Qual der Wahl haben, welches Top-Event sie besuchen, nehmen sie tagsüber auf der VIP-Tribüne Platz oder genießen die kulinarischen Highlights im VIP-Zelt. Dort trifft man unter anderem Kicker-Star David Alaba, Kristall-Lady Victoria Swarovski, Chart-Stürmer An­dreas Gabalier oder Milliardär René Benko.

Ab Donnerstag ist Kitzbühel der Hotspot der Reichen und Schönen. Heimische und internationale Promis pilgern in die Gamsstadt und fiebern mit den Pisten-Stars mit. Doch wenn diese längst im Bett sind, geht es für die Society erst richtig los. Zahlreiche exklusive Events locken die VIPs an. Mehr als 10 Partys in drei Tagen verlangen den prominenten Gästen alles ab. ÖSTERREICH präsentiert die Highlights am Hahnenkamm:

Donnerstag, 23. 1.

NÖ-Heuriger. Johanna Mikl-Leitner lädt zum Auftakt des Renn-Wochenendes in die Tenne.

Platter-Empfang. Tirols LH Günther Platter freut sich über Ski-VIPs im Luxus-Hotel Kitzhof.

Klima-Gipfel. Arnold Schwarzenegger bittet zur hochkarätigen Charity-Auktion (siehe links) im noblen Country Club.

Star-Treff. Wie jedes Jahr lädt Raiffeisen zum Sportler-Treff. Heuer mit Hermann Maier und Max Franz.

Freitag, 24. 1.

Weißwurstparty. Die Party des Hahnenkamm-Wochenendes beim ­Stanglwirt in Going!

A1 Kitz Night. Mobilfunker versammelt VIPs in Rosis Sonnbergstuben zum Get-together.

Kitz’n’Glamour. Die Party-Fraktion der Reichen und Schönen trifft sich im Take Five.

Samstag, 25. 1.