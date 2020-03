Tirol beendet Skisaison vorzeitig

Die Wintersaison endet heuer aufgrund des Coronavirus in Tirol frühzeitig. Nach dem Wochenende werden alle Skigebiete geschlossen, teilte das Land Donnerstagabend mit. Ebenso betroffen sind die Beherbergungsbetriebe, die mit Ablauf Montag, 16. März, behördlich gesperrt werden. Derzeit sind in Tirol 110 Personen mit dem Virus infiziert, zwei sind wieder gesund.

"Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen", sagte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). "Aber wir übernehmen Verantwortung für alle TirolerInnen und für alle, die sich in Tirol aufhalten", meinte er. Damit die Gäste geordnet abreisen können, wurde der Montag als letztmöglicher Tag der Abreise gewählt. Unterdessen wurden am Abend drei weitere Corona-Fälle in Tirol bekannt gegeben. Am Freitag um 10.00 Uhr findet in der Säulenhalle im Landhaus eine Pressekonferenz zum Ende der Wintersaison statt. Die APA wird berichten.

Tirol ist jenes Bundesland, das am stärksten vom Coronavirus betroffen ist. Bisher wurden 112 Personen positiv getestet. Besonders der beliebte Skiort Ischgl im Paznauntal kann als Ausbreitungsherd bezeichnet werden. Fast die Hälfte der Fälle weist einen Bezug zu Ischgl auf. Ursprünglich dürfte die Infektionskette von der Bar "Kitzloch" ausgegangen sein - ein Barmitarbeiter hatte sich infiziert. Noch gestern Abend hatte es seitens des Landes geheißen, dass lediglich das Skigebiet in Ischgl für zwei Wochen geschlossen wird.

Quelle: APA