Tiroler Grenzgemeinden sind gerüstet

Nachdem am Sonntagabend ein Zug wegen zwei Corona-Verdachtsfällen am Bahnhof Brenner angehalten worden war, ist die Erkrankung auch in den Tiroler Grenzgemeinden zum Thema geworden. Große Verunsicherung oder gar Panik gebe es aber nicht, schilderten zwei Bürgermeister am Montag der APA. Bei den ÖBB lief der Zugverkehr am Montag indes wieder regulär.

"Gestern (Sonntag, Anm.) Abend sind einige Anrufe von besorgten Bürgern bei mir eingegangen", sagte Karl Mühlsteiger, Bürgermeister der Gemeinde Gries am Brenner. Man verfolge das Thema in der Gemeinde mit "Adlersaugen", auch weil es mittlerweile doch sehr nahe sei. "Es ist zu spüren, dass das Thema die Bevölkerung beschäftigt", meinte Mühlsteiger. Man würde sich mittlerweile sehr gut überlegen, ob man Richtung Süden fährt. Panik gebe es aber definitiv keine.

Weniger besorgt zeigten sich offenbar die Bürger der Grenzgemeinde Vals. Das Alltagsleben im Ort laufe "ganz normal", es gebe auch keine besorgten Anrufe bzw. Anfragen bei der Gemeinde, sagte Bürgermeister Klaus Ungerank der APA. Er stelle keine außergewöhnliche Beunruhigung fest, so Ungerank. Höchstens zum Nachdenken komme man ein wenig ob der Schnelle der Entwicklung - habe man doch bisher geglaubt, dass das Virus "weit weg" sei.

Bei den ÖBB lief der Betrieb am Montag indes wieder normal weiter. Am Vormittag tage zwar der Einsatzstab, vorerst wurden aber keine Maßnahmen gesetzt. "Wir sind aber in ständiger Verbindung mit den Behörden", meinte ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair. Weder im Personen-, noch im Güterverkehr kam es am Montag zu Einschränkungen. ÖBB-Kunden können jedoch ihre bereits gekauften Tickets in Richtung Italien bis inklusive Mittwoch kostenlos stornieren, informierte Gasser-Mair. Auch seitens der Polizei gab es vorerst keine Kontrollen am Brenner, hieß es.

