Vorbereitung auf die Abfahrt

Nach zwei Bewerben halten die österreichischen Athleten bei einer Medaille, Vincent Kriechmayer holte gestern im Super-G den zweiten Platz und damit Silber. "Ich habe Silber gewonnen und nicht Gold verloren. Mir ist wirklich ein Stein von Herzen gefallen", freute sich der 27-Jährige.

Heute steht das Abfahrtstraining auf dem Zeitplan unserer Speed Asse. Die Damen sind um 10:30 Uhr auf der Piste, die Herren starten um 12:30 Uhr. Der Kampf um die Medaillen in der Königsdisziplin entbrennt bei den Herren dann am Samstag, Niki Schmidhofer & Co starten am Sonntag.

Am Freitag den 8. Februar steht dann die nächste Medaillenentscheidung am Programm: Die Damen Kombi.