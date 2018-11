Waldbrand verlangt Großeinsatz

Gestern Mittag forderte ein Waldbrand über der als Fischlkurve an der Achensee bekannten Bundesstraße die Feuerwehren Jenbach und Wiesing heraus. Circa 300 qm des Waldes standen in Flammen, nicht zuletzt verbreitet durch den Föhnwind.



Poizisten, welche gegen kurz vor 12 Uhr den dichten Rauch im Wald bemerkten, alarmierten die Feuerwehr. Die Feuerwehr Jenbach versuchte gemeinsam mit Mitarbeitern der Achensee Bahn das Feuer zu löschen, forderte aber rasch Hilfe aus Wiesing an.

Trotz schwieriger Einsatzbedingungen wurde der Brand gegen 14 Uhr unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Die Brandursache ist bis dato unbekannt, verletzt wurde zum Glück niemand.