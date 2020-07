Swarovski: Ibiza-Party mit Benko

Wild. Sie weiß, wie man feiert. Moderatorin Victoria Swarovski macht seit Ende Juni Urlaub auf der Party-Insel Ibiza. Mit der Luxus-Yacht schippert sie durch das Mittelmeer und begrüßt immer wieder Gäste wie Nina Neuer und René Benko bei sich an Bord.

"Der Morgen danach" wurde zur Challenge

Aktiv. Am Freitag ging es für Victoria Swarovski, Nathalie Benko & Co. erst ans Festland – zur Dinner­party ins Lío. Danach wurde laut Insel-Insidern noch bis spät in die Nacht auf der Luxus-Yacht gefeiert. Hier schaute auch 5-Sterne-­Hotelier Daniel Stock vorbei. In einer Instagram-­Story der Kristallerbin ist auch Milliardär René Benko von der Seite zu sehen. Seine Frau hat auf seinem Schoß Platz genommen.

Erschöpft. Die Uhrzeit dürfte Swarovski wohl wirklich nicht im Auge behalten haben, denn am nächsten Morgen beim Tauchen sah man ihr die lange Nacht an: „Ich war noch so müde. Es sieht aus, als hätte ich keinen Plan.“